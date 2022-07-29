美國GDP再次萎縮 拜登稱經濟走在正確道路上

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國第2季國內生產毛額（GDP）再次萎縮，總統拜登今天致力舒緩選民對經濟狀態的擔憂，表示在聯邦準備理事會（Fed）採取行動抑制通膨之際，經濟成長放緩不令人意外。

美國商務部今天公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9%，延續首季萎縮1.6%的格局。

路透社報導，拜登（Joe Biden）在聲明中表示：「在聯準會採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩不令人意外。我們走在正確的道路上，我們經歷過渡期後將更強大、更穩固。」

儘管GDP連兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。

美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。

根據路透社/易普索（Ipsos）民調，拜登支持率已跌至36%的新低紀錄，在食品雜貨、天然氣、住房價格攀升下，選民最關心的就是經濟。（譯者：楊昭彥）1110729