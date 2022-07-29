更多編輯台推薦新聞：
研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺
國際

研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白宮：拜登與習近平通話結束 持續2小時17分鐘
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登
首頁 / 國際

美國GDP再次萎縮 拜登稱經濟走在正確道路上

2022/7/29 02:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國第2季國內生產毛額（GDP）再次萎縮，總統拜登今天致力舒緩選民對經濟狀態的擔憂，表示在聯邦準備理事會（Fed）採取行動抑制通膨之際，經濟成長放緩不令人意外。

美國商務部今天公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9%，延續首季萎縮1.6%的格局。

路透社報導，拜登（Joe Biden）在聲明中表示：「在聯準會採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩不令人意外。我們走在正確的道路上，我們經歷過渡期後將更強大、更穩固。」

儘管GDP連兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。

美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。

根據路透社/易普索（Ipsos）民調，拜登支持率已跌至36%的新低紀錄，在食品雜貨、天然氣、住房價格攀升下，選民最關心的就是經濟。（譯者：楊昭彥）1110729

拜登
拜習通話 習近平：美國應言行一致恪守一中原則 拜登習近平前4次通話重要內容一覽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀