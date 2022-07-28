Fed升3碼 專家：升息特快車步調放緩 經濟衰退風險增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，專家指出，利率決策符合市場預期，可以觀察到美國上半年從強力打通膨開始轉向更關注經濟面，今年的升息特快車有望看到終點，但要留意經濟衰退風險可能正在上升。

專家表示，Fed這次升息3碼符合預期，台灣央行不太可能近期宣布召開臨時理事會。

歷經2天會議，美國聯邦準備理事會（Fed）在台灣時間28日凌晨2時宣布利率決策，12名官員全數同意再次升息3碼（0.75個百分點），把聯邦資金利率目標區間調高到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準。

●市場如何看待這次決議與後續貨幣政策步調？

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率一度飆升到9.1%，讓市場一度擔心7月一口氣升4碼，不過，隨著聯準會官員說法持續淡化市場4碼預期，Fed這次升3碼決議符合預期，美股也聞訊大漲。

台經院六所所長吳孟道告訴中央社記者，美國升息方向沒有改變，但可以感受到姿態放緩，鷹派立場有點鬆動。美國觀察到支出、生產面指標有些下滑，先前快速升息的效果正在慢慢發酵，對經濟造成一些負面影響，因此在升息步調上不會像過去衝那麼快。

第二，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提到通膨預期從高點反轉，6月CPI應是高峰，接下來慢慢往下，鮑爾說9月可能還是升2碼，但未來決策指引相較過去幾次會較不明確，後續要視當時數據再做決定，但年底前利率可能介於3%到3.5%之間。

鮑爾提到美國就業市場穩健，雖然經濟成長有放緩，但不認為美國經濟目前陷入衰退。吳孟道對此認同，他指出，美國失業率目前低於4%仍在很低的水準，可以看到勞動市場表現很不錯，生產力跟需求沒有想像中疲軟，但外部不確定性確實增加，可能影響全球經濟走勢。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超告訴中央社記者，跟今年前幾次決策相比，Fed上半年都非常強調打通膨，但後續走向可能更關注經濟面向，這次談話感覺升息特快車慢慢走向終點，主要是因為通膨逐漸降溫，還有經濟正在放緩。

不過，林啟超認為，Fed這次談話反映衰退風險在升高，包括美國官員最近談話對第2季經濟成長率打預防針，期貨市場的降息預期也在提前；另外，從全球訂單存貨比在往下，還有貨幣政策有時間遞延性來看，景氣衰退難免，只是看是硬著陸還是軟著陸。

林啟超表示，美國通膨雖然有稍稍降溫，但預期今年第3季還是會在8%左右水準，明年還是遠高於2%區間。如果未來經濟走向衰退，跟2008年跟2020年相比，美國後續要擔心是否有足夠空間可以降息與進行量化寬鬆（QE）。

●後續美元指數與新台幣走勢為何，要關注哪些影響因素？

吳孟道指出，美國只是放緩升息速度，但方向上美國跟其他國家利差仍在擴大，預期到今年底、明年上半年資金還是可能持續流向美國。新台幣短期仍是弱勢格局，預估會在30元上下整理。

林啟超表示，Fed的底牌差不多已經亮完，美元指數應該高點已過，但是預估第3季會在高位盤整。另一個變數在歐元區，歐洲央行近期宣布升息2碼，9月也可能再升2碼，但歐洲整體經濟相對美國仍很疲弱，歐洲貨幣政策能否持續升息，值得關注。

在新台幣走勢部分，林啟超指出，新台幣主要還是受到台美利差與美國科技股走勢2個因素影響。美國升息腳步快，美元存款利率將超過新台幣，銀行近期可能也會紛紛推出短期的美元高利方案，民眾多少會有誘因把新台幣換成美元。

林啟超分析，新台幣今年在29字頭久一點，下半年可能見到3字頭，「30元主要是心理關卡」，台灣出口年增率下半年可能慢慢下修，加上美元指數仍在高位，新台幣偏弱整理也是正常的，但大幅貶值不易。

●台灣央行下半年是否跟進升息，近期是否可能召開臨時理事會？

美國今年已4度升息，累計調升9碼，兩位專家直言，Fed這次升息3碼符合預期，台灣央行不太可能近期宣布召開臨時理事會。

林啟超直言，台灣央行升召開臨時理事會通常是重大事件，而且會以降息為主，美國這次升3碼而非4碼，央行不太可能召開臨時理事會僅是為了宣布升息半碼。

吳孟道表示，預估央行9月跟12月應該各升半碼，至於是否還會加碼調升存款準備率，則要看7月、8月的通膨走勢而定。（編輯：林淑媛）1110728