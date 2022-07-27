7月消費者信心創逾12年半新低 學者示警需求放緩

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中央大學台經中心27日公布7月消費者信心指數（CCI）為63.05點，連續6個月下滑，創下2009年12月以來、12年8個月新低。圖為民眾在台北市一處大賣場內購物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北27日電）中央大學台經中心今天公布7月消費者信心指數（CCI）為63.05點，連續6個月下滑，創下2009年12月以來、12年8個月新低；中央大學台經中心執行長吳大任表示，須留意歐美需求放緩帶來的風險。

7月CCI調查總指數為63.05點，月減1.09點；CCI的6項分項指標中，僅物價水準上揚，其他5項指標家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機與購買耐久財都走跌。

吳大任告訴中央社記者，這次只有「未來半年國內物價水準」指標上升，月增0.25點到26.9點。細看調查發現，認為未來小幅上漲的比例有減少，認為大幅上漲的比例有上升，互相有所抵消，多數人仍認為物價半年內還會繼續上漲，因此這次指標雖上升，但統計上解讀並不顯著。

觀察其他分項指標，7月下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，7月調查結果為109點，月減2.9點，為2021年7月以來新低；一併觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，月減2.25點、降到103.3點，為2020年9月以來新低。

吳大任表示，雖然指數有下降，但指標整體還是高於100，仍是維持樂觀，判斷未來半年房地產信心應是盤整，要反轉向上不易，除了央行升息會增加房貸負擔外，股市近期表現較差，政府打炒房措施未鬆綁，房市買家也會考量相關因素。

此外，7月下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，月減1.4點到79.55點，為2020年6月以來新低；下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，月減1.05點到74.35點，也是2014年1月以來新低。吳大任表示，近期股市表現震盪，加上通膨、升息都可能影響家庭支出。

7月「未來半年國內就業機會」調查結果為63.7點，月減0.75點，是2021年2月以來新低；7月下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，月減0.7點到24.8點，但整體水平再創2001年調查以來新低。

吳大任指出，美國6月已經升息3碼（1碼為0.25個百分點），本週預期也是升3或4碼，快速升息不僅增加房貸負擔，也會排擠到家庭消費支出，進而可能影響到美國進口，台灣出口的筆電、消費性電子等產品也可能受波及。

此外，吳大任提醒，歐洲各國消費者物價（CPI）指數也飆高，歐洲央行最近也啟動升息，但歐洲也有看到消費力道下降的情況，台灣必須留意歐美需求放緩風險，下半年可能更加明顯。

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從絕對水準來看，分項指標大於100代表偏向樂觀，低於100則為偏向悲觀；7月CCI中，5項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

今年7月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為7月18日到21日，電話訪問2784位台灣地區20歲以上的民眾。（編輯：張均懋）1110727