民間消費不如預期 台經院下修經濟成長率到3.81%

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（中央社記者蘇思云台北25日電）台經院表示，今年以來疫情影響民間消費成長力道，下半年出口成長可能趨緩，把台灣今年經濟成長率從4.1%下修到3.81%，今年消費者物價指數（CPI）年增率從2.4%上修到2.95%。

台經院今天舉行「7月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告視訊記者會」。台經院表示，俄烏戰事持續，多國央行陸續緊縮貨幣政策，金融市場較為震盪，物價高漲已影響消費者實質購買力，近期市場需求放緩，國際主要預測機構今年以來已多次下修2022年全球經貿成長表現。

國內部分，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，今年以來受到物價上漲、金融市場大幅修正，加上本土疫情升溫等影響，民間消費表現比預期來得弱，但受惠新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況逐漸改善及產品價格調漲因素，今年上半年進出口續呈雙位數成長。

孫明德指出，預測下修民間消費表現，上修輸出入表現。台經院最新預測2022年台灣經濟成長率為3.81%，較4月預測下修0.29個百分點。

物價部分，俄烏戰爭至今仍未停歇，國際能源與糧食價格續處高檔，儘管近期國際原油與糧食價格有所滑落，不過仍處於高點，加上今年以來新台幣匯率呈現貶值，國內廠商進口成本續增，廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價；因而把2022年CPI年增率上修到2.95%，較原預測值2.4%增加0.55個百分點。

匯率部分，台經院指出，為對抗通膨，今年以來主要國家陸續啟動升息循環，由於台灣通膨並沒有比歐美等國嚴重，預期台美利差持續擴大，加上外資大舉賣超台股並匯出台灣，國內金融機構積極布局海外債券，將導致新台幣進一步走貶，預估2022年新台幣平均29.30元兌1美元，較前次預測貶值0.50元。

台經院院長張建一分析，台灣物價部分因為油電價格有調控，調漲用電大戶電價的影響預估傳遞到下游的影響還是比較小，預估物價第4季有機會下降一點，但下半年確實變數多，第4季可能回跌幅度有限。

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張建一指出，今年全球經濟應該不會陷入衰退，但是明年衰退機率較高，仍要密切關注美國、中國兩大經濟體表現。

展望下半年經濟，孫明德指出四大變數，第一是通膨，如果俄烏戰爭持續，能源價格仍難下跌；第二是大型經濟體經濟下滑，可能拖累全球表現；第三是生產面，疫情與俄烏戰爭可能對供應鏈造成壓力；第四是金融面，各國央行加速緊縮貨幣政策，可能使金融市場震盪持續。（編輯：張均懋）1110725