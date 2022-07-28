聯準會釋定心丸 美股道瓊漲436點那指飆4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美股今天強彈，道瓊指數勁揚436點；那斯達克指數漲逾4%，為兩年多來最猛。聯準會升息3碼符合預期，主席鮑爾說經濟未陷入衰退、升息腳步終究會放慢，令投資人安心。

3大指數午盤急拉，道瓊工業指數終場上漲436.05點，漲幅1.37%，收在32197.59點。標準普爾500指數勁揚102.56點，漲幅2.62%，收在4023.61點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲469.85點，漲幅4.06%，收在12032.42點。

受Google母公司Alphabet業績及微軟（Microsoft）財測激勵，那斯達克指數創2020年4月以來最大單日漲幅。標普500指數延續下半年反彈氣勢，收在6月8日以來最高點。

為對抗處在40年高點的通貨膨脹，聯邦準備理事會（Fed）官員繼6月後再次決議升息3碼（0.75個百分點）。聯邦資金利率目標區間調高到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準，與市場預期相符。

聯準會連4次例會決議升息，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會暗示9月可能再度升息3碼，但強調決策依據是後續經濟數據，且說聯準會終究會放慢升息腳步。

美國第2季國內生產毛額（GDP）數據明天公布前，鮑爾說他不認為經濟處於衰退中，並提到上半年270萬人獲聘用，經濟處於衰退說法「並不合理」。

科技權值股扮演大盤領頭羊。Alphabet上季獲利與營收不如市場預期，但Google搜尋事業收入激增，帶動股價漲逾7.6%。微軟上季業績同樣不如預期，但Azure與其他雲端服務收入大增，而且財測亮眼，刺激股價大漲6.7%。

臉書（Facebook）母公司Meta股價漲逾6.5%。Meta盤後公布上季營收較去年同期下滑，為上市以來首見，獲利不如市場預期，而且財測黯淡，盤後股價跌幅接近4%。

亞馬遜（Amazon.com）與蘋果（Apple）明天公布季報前股價分別勁揚5.4%、3.4%。

聯邦參議院通過規模2800億美元扶植美國半導體產業及科學研究的法案後，費城半導體指數大漲4.75%。台積電美國存託憑證（ADR）漲幅達3.8%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）漲幅分別達7.6%、5.4%。

本週是美股財報季7月中旬開跑以來最忙碌的一週，多家科技大廠公布季報，被投資人視為景氣風向球。聯準會公布決策結果、鮑爾暗示未來利率走向，也牽動美股盤勢。

聯準會3月升息1碼，基準利率脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後趨近零的水準。官員5月決議升息2碼後，6、7月連續升息3碼，為1990年代初期聯準會將隔夜拆款利率當作主要貨幣政策工具以來首見。

聯準會官員在政策聲明中說，近期消費與生產指標走弱，但近幾個月就業成長依舊旺盛，失業率仍低。

投資人擔心聯準會積極升息恐讓經濟陷入衰退。美國首季GDP折合年率萎縮1.6%，第2季若再度負成長，經濟將符合技術性衰退定義。但正式經濟衰退始末，是由美國國家經濟研究局（NBER）綜合GDP等多項指標認定。

華爾街預期美國第2季GDP折合年率成長0.3%。

受物價飛漲、聯準會緊縮貨幣政策衝擊，美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，標普500指數上半年慘跌20.6%，創1970年以來最糟上半年表現。這項指數7月以來反彈6.3%，適逢景氣降溫，投資人研判聯準會明年為支撐經濟將開始降息。（編輯：陳正健）1110728