520億美元挺半導體業 拜登促國會通過晶片法案

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天透過視訊會見洛克希德馬丁公司、美敦力公司、康明斯公司執行長與勞工領袖，並敦促國會，盡速通過振興美國半導體產業的晶片法案。

拜登與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、美敦力公司（Medtronic PLC）、康明斯公司（Cummins Inc）執行長等人見面時表示：「國會必須盡快通過這項法案，這在經濟上勢在必行…將讓製造半導體的努力如虎添翼。」

聯邦參議院民主黨籍多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稍早表示，由於天候惡劣，一項程序性投票將延到美東時間明天上午11時進行。

這項法案希望緩解打亂汽車、電子、高科技武器等產業生產的短缺問題，包括對美國半導體生產約520億美元的補助，以及4年25%稅收減免的全新措施，鼓勵公司在美國興建半導體廠。稅收減免總額約240億美元。

參院19日以64票對34票通過精簡版法案的程序性投票。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「美國發明半導體，這些年我們卻讓半導體的製造流向海外。美國必須在生產晶片方面領導世界。」

她說，晶片是「支撐整個經濟的技術基石」，美國已經落後，「如果不能在美國製造這些東西，就不可能擁有強大的經濟和強大的國家」。

這項法案是政府藉由減少美國公司對外國製半導體的依賴，來對抗中國崛起並緩解供應鏈問題的廣泛努力一環，但參議員桑德斯（Bernie Sanders）認為，這是開給「暴利」晶片產業的「空頭支票」。

拜登駁斥法案是發給大企業的救濟款，他說，公司若不能信守承諾，商務部將追回補助金。

參院2021年6月通過兩黨都支持的2500億美元促進科研支出法案，眾院則在今年2月通過自己版本的晶片法案。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110726