美商務部長：太依賴外國晶片供應 恐陷深度衰退

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天警告，美國目前相當依賴外國電腦晶片製造，一旦供應斷絕，將陷入衰退風險。美國國會正準備表決一項補助國內半導體製造業的法案。

雷蒙多今天在美國媒體CNBC節目「收盤鐘」（Closing Bell）說，許多電腦晶片是由美國英特爾（Intel）等企業所設計，但產地也很重要。

她說：「如果大家願意思考一種情境，就是美國無法再取得目前由台灣製造的晶片，這種情況很可怕。（美國會）立即陷入深度衰退。製造軍事設備也無法保護自己。我們必須在美國生產（晶片）。我們必須在國內設立生產這些晶片的製造基地，至少量要足夠，否則我們會太依賴其他國家。」

美國政府力推規模逾500億美元的「晶片法案」（CHIPS Act），一旦通過，將可為國內設立半導體製造廠提供資金。

聯邦參議院昨天替這項法案清除了程序障礙，但法案仍待參眾兩院通過。民主黨及共和黨都支持這項法案，只是有些議員質疑是否有必要補助從事股票回購的企業。法案現有版本包含不准把補助金用於回購股票或股利的規定。

半導體產業一直大力遊說國會通過法案。英特爾還警告，若國會不趁早通過法案，原規劃在俄亥俄州初步投資200億美元成立製造廠的計畫可能因此延後。

外界批評政府對單一產業投入如此巨額的資金，但雷蒙多認為，半導體是「支撐其他所有以創新為根基的產業所必需的基礎技術」。

她還說，美國嚴重依賴外國晶片製造業，多達90%的尖端晶片要向台灣採購，已構成國家安全風險。

她說，確保企業有誘因在國內擴大製造晶片，而不是被吸引去投資其他可能提供誘人利益的國家，這一點也很重要。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110721