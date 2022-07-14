憂依賴外國半導體危國安 美晶片法案拚國會過關

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登政府和國會民主黨人警告說，倘若國會未能在7月底前通過一項旨在促進美國半導體製造業的法案，將對經濟和國家安全造成可怕後果。

隨著美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）領導的參院共和黨人揚言要阻撓半導體相關法案通過，造成可能破壞國會最大兩黨倡議之一的僵局，民主黨人的呼籲變得愈來愈迫切。

共和黨人說，只要民主黨人重新推動停滯多時的能源與經濟法案，就不會有兩黨支持的美國創新及競爭法案（U.S. Innovation and Competition Act，USICA）。他們警告，這項能源與經濟「協調」法案將增加小型企業的賦稅並傷害經濟。民主黨人立即駁回相關要求。

美聯社報導，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，韓國、日本、法國、德國和新加坡等其他國家正在向電腦晶片製造商提供豐厚的獎勵措施，鼓勵業者赴當地設廠。

她援引歐美兩大晶片製造商「意法半導體」（STMicroelectronics）和「格羅方德」（GlobalFoundries，又稱格芯）11日宣布將投資57億歐元（約新台幣1728億元）在法國建造一座新的半導體工廠，作為其他國家在這方面比美國行動更為迅速的例子。

雷蒙多告訴美聯社：「如果國會7月沒履行職責，就會產生非常真實、極具毀滅性的後果。」

這些後果不僅意味美國將失去許多就業機會，且過度依賴其他國家的半導體可能成為一大弱點，因為半導體對製造汽車、手機和現代武器系統至關重要。

參議院今天舉行閉門會議，討論半導體法案對國家安全的影響，與會者包括雷蒙多、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）和國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。會議持續近兩個小時。

麥康奈會後並未回應記者提問。俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）說，這凸顯國會需要盡快採取行動。

魏登說：「我們試圖通過的法案是一個重大國安問題，也是一大經濟問題，禁不起拖延。」

參眾兩院已各自通過類似版本的晶片扶植法案，如今正在努力協商出一個妥協版本，可望在參院表決時取得通過所需的60票。

雷蒙多說，倘若國會無法通過這項法案，「贏的不是共和黨人，而是中國」。

雷蒙多正試圖引起國會議員對美國如何依賴台灣等外國生產先進電腦晶片的擔憂。

她說：「我的意思是，我知道很多這些共和黨人，他們是愛國者。他們想為美國做正確的事。他們害怕我們如此依賴台灣來取得我們軍隊仰賴的那種晶片。」

共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）是投票支持參院版本半導體法案的共和黨人之一。在他對最終妥協法案做出決定前，他想看看民主黨正在推動能源與經濟「協調」法案的成本，這將使他們能夠在沒有任何共和黨支持的情況下通過法案。

對於國會議員必須在本月通過半導體法案，否則將招致嚴重後果的警告，提里斯也不買帳。

提里斯說，在年底前，這不會是唯一一項半導體法案。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110714