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晶片法推手 美前商務部長雷蒙多有意挑戰2028大選

2025/5/1 07:09（5/1 08:08 更新）
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美國前商務部長雷蒙多。（路透社）
美國前商務部長雷蒙多。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）美國民主黨再度出現有意出戰2028總統大選人選。前商務部長雷蒙多昨天表示意願，但也說如果若強者出線，將予以支持。雷蒙多參與及執行晶片法等數項拜登核心經濟政策，商務部當時在她掌舵下更重視國安、科技及出口管制。

繼美國前駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）傳為挑戰白宮熱身後，雷蒙多（Gina Raimondo）昨天在由芝加哥大學主辦、以關稅、貿易及科技為主題的座談中提到，「我已為公共服務奉獻了15年。如果我認為有一個重要的機會能夠再次為國家服務，包括參選，我會去做。」

「但如果我認為其他人會更適合，或者更有可能選贏，我會毫不猶豫地支持那個人。因為這事關重大。」

雷蒙多是典型菁英型政治人物，她哈佛大學經濟系畢業後，獲獎學金赴牛津大學取得博士學位，還具耶魯大學法學學位。

她獲美國前總統拜登延攬入閣前，曾兩度當選羅德島州州長，成為羅德島州首位女州長。出掌商務部後，雷蒙多率領這個商務性質的部會協助推動主要科技政策，不只處理晶片議題，還負責制定瞬息萬變的AI規範，更主辦全球AI安全高峰會。

她曾對政治媒體Politico說，有些人反而叫她「科技部長」（Sec of Tech），「這其實也很貼切」。

雷蒙多在推動美國自產晶片上與現任總統川普（Donald Trump）政府立場一致。她去年表示，美國所需的繪圖晶片超過9成在台灣製造，這種情況「無法持續下去」，且對美國來說「不安全」。

她說，未來台灣將一直生產晶片，但美國「有必要走出這種極度脆弱處境」。

「國會山莊報」（The Hill）今天指出，雷蒙多一度被考慮出任拜登副手，但因全國知名度不高，最後由賀錦麗（Kamala Harris）勝出。卸下內閣職務後，雷蒙多仍直言不諱地談論政治及自家政黨的情形。

共和黨在去年11月選舉中一舉拿下白宮及參眾兩院，重挫民主黨士氣後，民主黨黨內要求重新檢視定位的聲浪四起。她也在座談上呼籲民主黨集體反思價值，盼藉此再次獲得美國藍領階級選民的關注。

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雷蒙多說，民主黨有大量的工作要做，包括自我反省「我們哪裡出了問題」，以及政策、綱領及戰術為何。

她問「我們如何克服這種我們是菁英主義者、與現實脫節，對文化缺乏敏感度的印象？」（編輯：唐佩君）1140501

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示警中國緊追 黃仁勳籲川普修AI晶片外銷規範進口飆升與關稅雙重衝擊 美2025首季經濟萎縮
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