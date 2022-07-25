三星率先發表3奈米GAA晶片 專家：達到宣傳效果

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（中央社記者張建中新竹25日電）韓國三星電子今天盛大發表3奈米GAA晶片，是全球首款3奈米晶片，搶先台積電一步。產業專家表示，三星已達到宣傳效果，應可吸引潛在客戶的關注。

三星（Samsung）甫於6月30日宣布3奈米環繞閘極（GAA）技術量產，今天在京畿道華城廠區內舉行3奈米GAA晶片產品出廠紀念活動，韓國產業通商資源部長李昌洋以及員工和合作商有關人士，共100多人出席活動。

針對外界先前質疑3奈米GAA技術沒有外部客戶，三星今天特地說明，3奈米GAA技術將先用於高速運算，並計劃與主要合作商攜手擴至系統單晶片等多種產品群；此外，未來平澤廠區也將量產3奈米GAA晶片。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨今天向中央社記者表示，全球GAA生態系統還未完全到位，尚無最佳解決方案，預期在成本高、良率低的情況下，三星恐難以建立成本模型。

楊瑞臨指出，三星宣稱領先全球量產3奈GAA晶片，已達到宣傳效果，引起國際高度關注，預料將吸引三星潛在客戶的關心，進而增加接觸機會。

楊瑞臨認為，三星與台積電已不再只是技術方面的競爭，三星開始採取戰術、戰略，台積電不可輕忽；三星平澤廠是重要觀察指標，若平澤廠建置3奈米GAA產線，可能意味著三星這次宣傳策略奏效，成功吸引客戶。（編輯：楊蘭軒）1110725