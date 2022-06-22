傳三星將量產3奈米沒在怕 專家：台積電仍居領先地位

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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電3奈米預定在今年下半年量產，競爭對手三星搶先於今天傳出將於下週宣布量產3奈米製程。產業專家分析，三星還未接獲3奈米訂單，若宣布量產的宣傳意義大於實質，台積電仍將居領先地位。

韓國媒體報導，三星（Samsung）否認3奈米因良率低於預期而延後量產的傳言，並傳出將在下週宣布率先量產環繞閘極（GAA）架構的3奈米製程。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，三星期望在3奈米GAA製程彎道超車台積電（2330）的意圖相當濃厚，不過三星仍未實際接獲3奈米訂單，三星下週若宣布量產3奈米製程，宣傳意義應大於實質意義。

劉佩真表示，反觀台積電在晶圓代工市占率達53.6%，遙遙領先三星的16.3%，穩居全球晶圓代工龍頭寶座。台積電3奈米將於下半年量產，且已掌握蘋果（Apple）、英特爾（Intel）及其他重量級客戶訂單，顯然客戶對台積電的3奈米製程良率、量產穩定度及產量皆較有信心。

台積電在北美技術論壇中，揭露支援3奈米製程的FINFLEX技術，提供晶片設計人員多樣化選擇，包括支援超高效能、最佳功耗效率與電晶體密度及平衡兩者的高效效能。

此外，台積電也首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程技術。除了行動運算的基本版本，2奈米製程技術平台也涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案，預計於2025年開始量產。劉佩真說，台積電先進製程技術進展順利，仍將居領先地位。（編輯：林淑媛）1110622