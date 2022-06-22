台積電股價494.5元創波段新低 市值降至12.82兆元
2022/6/22 13:47（6/22 13:51 更新）
台積電22日股價開低走低，終場收在494.5元，創波段新低，下跌10.5元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹22日電）台積電今天股價開低走低，終場收在494.5元，創波段新低，下跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至12.82兆元。
美股21日勁揚，台積電美國存託憑證（ADR）收在86.95美元，上漲1.95美元，漲幅2.29%。以台積電21日收盤價新台幣505元計，台積電ADR溢價約2.32%。
只是美股期指電子盤走跌，台股今天走勢疲弱，開低走低，加權指數收在15347.75點，大跌380.89點。台積電股價也隨著震盪走低，收在494.5元，創波段新低，下跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至12.82兆元，並影響大盤約87點。
台積電董事長劉德音日前在股東會中強調，車用與高效能運算需求穩定，台積電產能利用率還非常滿，今年營收將成長30%。
近期終端需求雜音增多，三星（Samsung）傳出通知供應商暫停拉貨至7月底，面板驅動IC大廠奇景調降第2季營運目標，預估季營收恐將季減22%至27%，下滑幅度高於原先預估的16%至20%，影響市場信心。法人表示，美股將持續牽動台股及台積電股價走向，值得留意。（編輯：郭無患）1110622
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