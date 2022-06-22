航運重挫電子殺低 台股大跌380點收15347點

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）電子權值股和航運殺低、金融翻黑，台股今天開低一路破底，終場收在15347.75點，大跌380.89點，吃掉昨天大漲361點紅K棒。法人指出，市場利空持續干擾，台股仍將反覆測底，靜待技術面打出堅強底部。

儘管美股4大指數反彈收高，不過台股今天電子權值股和航運股兩大指數殺低，金融股早盤後翻黑走弱，加權指數開低走低一路破底，最低來到15346.95點，大跌381.69點，不僅拉出一根黑K棒、吃掉21日大漲361點紅K棒，還跌破前波低點15367點，5日線約15584點及15400點整數關卡均告失守。

尾盤電金航運續弱，終場台股收在15347.75點，大跌380.89點，跌幅2.42%，成交值來到新台幣2785.32億元，電子股下跌2.8%，金融翻黑跌1.36%，航運股重挫5.08%。

今天電子股成交值約1434億元，占大盤單日成交值比重約51.5%，航運股成交值606億元，占比約21.7%。

晶圓代工龍頭台積電再度失守500元大關，終場收在494.5元，下跌2.08%，市值跌破13兆元、來到12.82兆元，聯發科大跌7.03%，終場收在807元，鴻海收在109.5元，下跌2.23%。

聯電今天除息，卻呈現貼息走勢，終場收在44.1元，大跌4.75%，日月光投控收在96.4元，下跌3.02%，台達電收在226.5元，下跌2.58%。

ABF載板三雄跌勢明顯，欣興收158元，大跌6.78%，南電收在294元，下跌6.37%，景碩終場收在145元，大跌5.23%。

航運股今天成為重災區，其中貨櫃三雄長榮收102元，大跌7.27%，萬海收120元，跌2.83%，陽明收101元，大跌7.76%；航空雙雄漲跌互見，長榮航收31.75元，小漲0.63%，華航收23.5元，下跌2.08%。

金控股尾盤反彈無力，其中富邦金收在61.7元，下跌2.37%，國泰金收53元，下跌2.21%，中信金收26.05元，下跌1.51%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，6月底前台股預期在俄烏戰爭拉長、美國聯準會（Fed）放鷹、中國因COVID-19疫情封控導致終端電子產品需求下滑等利空干擾下，加權指數仍將反覆測底，靜待利空一次出盡，技術面打出堅強底部，預估在15000點至17000點間整理出底部。

從評價面分析，沈建宏指出，台股經過年初以來大幅修正後，許多企業本益比滑落至10倍附近、甚至10倍以下，加上殖利率優勢，投資價值浮現，建議投資人持股不宜殺低，可利用急跌逢低布局績優股。

展望台股後市，沈建宏表示，下半年股市將回歸基本面，建議投資人利用第2季測底逢低分批承接；可分次配息、高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望提升，是短線資金避風港，至於科技股，需待通膨降溫、美債殖利率回穩後，才有表現機會。（編輯：黃國倫）1110622