美股道瓊漲641點 標普甩兩年來最糟單週跌勢

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美股21日勁揚，道瓊工業指數彈漲641點，標準普爾500指數漲逾2.4%，一掃上週創兩年來最糟跌勢的陰影。圖為民眾與華爾街銅牛合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月22日

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美股今天勁揚，道瓊指數彈漲641點，標普500指數漲逾2.4%，一掃上週創兩年來最糟跌勢的陰影，投資人擔憂聯準會積極升息恐讓經濟陷入衰退之際稍微喘一口氣。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場彈漲641.47點，漲幅2.15%，收在30530.25點。標準普爾500指數勁揚89.95點，漲幅2.45%，收在3764.79點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲270.95點，漲幅2.51%，收在11069.3點。

美股昨天適逢紀念黑奴解放的六月節（Juneteenth）休市，今天是本週首個交易日。

聯邦準備理事會（Fed）為壓制40年來最嚴重通貨膨脹，上週決議升息3碼（0.75個百分點），為1994年以來最大升幅。投資人擔心經濟恐因貨幣政策加快緊縮而陷入衰退，紛紛出脫股票、加密貨幣等高風險資產，美股腥風血雨，標普500指數單週重挫5.8%，為2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最糟表現。

歷經長週末沉澱，美股強勢反彈，標普500指數近90%成分股上漲，11大類股全面收紅，能源族群隨國際油價走揚而大漲5.1%，表現最棒。

科技權值股也表現不俗。Google母公司Alphabet股價猛漲4.1%，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）漲幅分別接近3.3%、2.5%。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價漲逾9.3%，年初以來跌幅縮小到33%。

費城半導體指數勁揚2.75%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.3%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）漲幅分別達2.7%、4.3%。

聯準會積極升息使愈來愈多人看壞經濟前景，美國政府高層急忙安撫人心，總統拜登昨天與前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）交談時重申經濟衰退並非必然發生的事。聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）也說，美國勞動市場強健，今年經濟有望持續擴張。

但高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家在最新報告指出，就算景氣降溫，聯準會也會覺得有必要在壓制通膨上展現強勢作為。他們預估，未來一年經濟陷入衰退的機率達30%，高於先前估計的15%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預定22日至23日赴國會作證，投資人將密切關注他的發言。

此外，密西根大學24日將公布美國6月消費者信心指數終值。6月稍早公布的初值驟降至50.2，遠低於市場預期，且是數據彙編以來最低水準；消費者預期未來一年通膨率達5.4%，鮑爾以「引人注目」形容。

美股近況低迷，近11個星期10度週線收黑。上週標普500指數從前波高點累計回檔超過20%，確認 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 （空頭市場）從1月3日創歷史收盤新高當天展開；道瓊指數一度失守3萬點大關，為去年1月以來首見。

這波熊市期間，美股多次在低接買盤簇擁下強勢反彈。根據財經數據供應商FactSet，連同今天，標普500指數年初以來11度單日漲幅逾2%。但在欠缺明確利多的情況下，美股難以守住收復的失土，整體向下趨勢不變。（編輯：陳政一）1110622