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美元強勢 外資今年來賣超台股近9000億元

2022/6/20 19:28（6/20 19:43 更新）
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台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，外資及陸資賣超新台幣85.06億元。（中央社檔案照片）
台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，外資及陸資賣超新台幣85.06億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，外資及陸資賣超新台幣85.06億元，提款晶圓雙雄、金融及航運股。由於美元匯率仍維持在高檔，不利資金進入台股，外資今年來累計賣超近9000億元，持有股票市值跌破20兆元。

台股今天早盤小漲，隨後在日韓股市走跌下，指數下跌翻黑，尾盤跌點擴大，終場下跌273.68點，以15367.58點作收，再創今年新低。

台灣證券交易所新聞稿指出，今年初至6月17日外資累計賣超8900.38億元。加上今天賣超85.06億元，累計今年來賣超8985.44億元。

6月17日外資總持有股票市值為19兆6107.57億元，占全體上市股票市值的40.34%，較6月10日的20兆8280.17億元減少1兆2172.6億元。

觀察外資今天賣超排行榜，前5名依序為新光金賣超2.82萬張、聯電賣超1.8萬張、中鋼賣超1.4萬張、台積電賣超1.2萬張、陽明賣超1.16萬張。第6至10名為華新、國泰永續高股息、友達、漢翔、中石化。

內資方面，投信今天買超4.75億元，主要加碼晶圓代工、航運及鋼鐵股，買超前5名個股包括聯電2.27萬張、陽明1.02萬張、東和鋼鐵7144張、文曄6105張、華新5507張。（編輯：趙蔚蘭）1110620

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