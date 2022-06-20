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台股加速趕底創13個月新低 等外資回頭醞釀跌深反彈

2022/6/20 16:15（6/20 16:29 更新）
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台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點。（中央社檔案照片）
台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，回測去年5月17日低點15159點。法人表示，台股跌勢比預期更重，行情可能準備落底，等到外資回頭加碼，大盤有機會醞釀跌深反彈。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，今天台股走勢有點意外，比預期差很多，櫃買指數下跌超過3%，是這1、2個月來跌勢最重，過去即使美股大跌，台股也很少跌這麼深，代表行情可能真的準備落底，後續仍需觀察。

儲祥生坦言，目前台股技術面、消息面都不好，無論美國升息、美股走勢都屬於不利狀況，唯一利多是大盤已經跌深，有機會反轉。

儲祥生說，外資今年累計賣超近新台幣9000億元，如果美股反彈，外資肯定會回頭加碼台股，若外資回補賣超金額1成約900億元，至少可以創造台股500點至600點向上走勢，重點還是要看美股有沒有機會反彈，讓外資進來，也讓新台幣貶勢能稍微止住。

國泰證期分析，美元近期出現高檔回落，亞幣近期出現反彈，新台幣止貶，不過整體美元仍維持高檔，不利資金進入台股。外資期貨未平倉多單近期再度轉為空單，現貨市場近期受到美股影響、賣多於買，本土投信在集中、店頭市場也出現賣超，法人態度偏空。

國泰證期指出，短線資金面仍不利，但大盤在散戶退場情況下，短線有機會醞釀跌深反彈，可以等待反彈再減碼弱勢股。（編輯：張均懋）1110620

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