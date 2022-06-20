美財長稱整年難甩通膨 衰退機率高於2008金融海嘯

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美國財政部長葉倫19日表示，美國消費者整個2022年恐都得經歷難以忍受的高物價，預期經濟將放緩。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，美國消費者整個2022年恐都得經歷難以忍受的高物價，預期經濟將放緩；經濟學家預測未來12個月出現衰退機率甚至高於2008金融海嘯時期。

美國今年5月的通膨年增率攀升至40年來新高的8.6%，顯示物價壓力正趨於難解，迫使聯準會（Fed）6月中宣布28年來幅度最高的升息3碼。

葉倫（Janet Yellen）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）專訪時說：「我預期經濟將放緩；今年以來通膨一直都很高，今年剩下的時間也都會持續高通膨。」

她表示造成目前通膨居高不下的原因「是全球性而非地區性」，包含俄烏戰爭造成的能源供應中斷和中國防疫封城讓商品出口受阻，「這些因素不太可能立即消退，與全球形勢相關的不確定因素實在太多」。

數十名接受「華爾街日報」訪談的經濟學家認為美國出現經濟衰退的可能性大增，目前認為未來12個月出現率退的可能性達44%，這種程度過去甚至剛要實際進入衰退才會看到。

華爾街日報前次於4月所做的訪查，經濟學家們平均認為未來12個月內經濟陷入衰退的可能性為28%，1月時更僅18%。

華爾街日報指出，自從他們2005年中起開始做這種訪查以來，鮮少看到44%的衰退預期率。2007年12月所做的那次後來遇上2008年爆發並延續至2009年的金融海嘯，當時經濟學家們給出的衰退機率也不過38%。

預測者這次出於多重因素而提高衰退可能性預測，包括借貸成本上升、通膨速度加快、供應鏈問題及俄烏戰爭所引發的大宗商品價格衝擊。此外，大多數還認為聯準會重手升息卻想在不造成更高失業率和經濟衰退下遏止通膨，可能性越來越低。

大和資本市場美國有限公司（Daiwa Capital Markets America Inc.）首席經濟學家莫蘭（Michael Moran）說：「聯準會正猛踩剎車（遏止通膨）..這樣的情況就很難避免衰退。」

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這次最新訪談顯示，經濟學家們預測，年底時的通膨年增率將達7%，高於4月時研判的5.5%；華爾街日報於聯準會升息3碼後，立刻於6月16到17日訪談53位經濟學家。

大型策略諮詢公司安永-巴特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Greg Daco）說：「如今我們相信美國經濟未來幾個月走向溫和衰退，雖然消費者今夏在休閒、旅遊等方面仍保有餘裕，但通膨持續攀升的背景、大幅升息和股價暴跌恐削弱購買力，嚴重限縮房地產活動及企業投資、招聘。」（譯者：陳亦偉）1110620