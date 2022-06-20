全球股災牽累高端跌破現增價 強調已收足9成款項

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）高端疫苗近來股價跌破現金增資價220元，引發外界對現增信心，高端今天發布新聞稿表示，截至20日，除了10%公開承銷仍持續作業中，其餘來自原股東、員工及特定人的90%增資股款，合計13.86億元，已全數收齊。

高端111年現金增資案，共發行700萬股新股，每股溢價220元發行，預計籌措15.4億元以充實營運資金。

高端表示，按法令規定提撥10%公開承銷，此次現金增資公開承銷由富邦證券辦理，配合申報作業及公開抽籤時程調整，預計公開承銷部份富邦證券將於6月底前完成收款。暫訂7月1日為收足本次現金增資股款的增資基準日，完成後將依規定正式對外公告。

由於辦理現金增資期間，遇到全球股市低迷，近來股價跌破220元現增價，恐將影響公開抽籤參與意願。

高端指出，原股東額度已全數認足，部份大股東的額度洽特定人或外資認購，目前剩10%公開承銷，在大股東支持下，有信心會完成此次現增。

高端今天股價開低壓在平盤下游走，截至11時38分止，最高219元，最低來到213.5元。（編輯：潘羿菁）1110620