打高端入境菲律賓免隔離 外交部：提升旅行便利性

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）菲律賓政府採認台灣「數位新冠病毒健康證明」，並規定接種高端疫苗民眾也可免隔離入境。外交部今天表示，菲律賓政府的決定保障台灣人權益，並提升兩國間旅行的便利性，外交部對此表達歡迎與肯定。

外交部部發言人歐江安向中央社表示，菲律賓「新興傳染病管理跨部會工作小組」（IATF-MEID）今年3月10日決議接受並承認台灣核發的「數位新冠病毒健康證明」與「國際預防接種證明書」（簡稱黃皮書），該工作小組7日再度致函菲國檢疫局（Bureau of Quarantine）重申該決議內容。

歐江安表示，對於菲國政府這項保障台灣人權益及提升兩國旅行便利的決定，外交部表示歡迎與肯定。

歐江安指出，依據菲國檢疫最新相關規定，接種包括台灣高端疫苗在內的3劑COVID-19疫苗民眾，入境菲律賓時無須出示入境前48小時內核酸（RT-PCR）檢測或24小時內實驗室抗原檢測的陰性證明，也不需要接受隔離檢疫。

歐江安表示，台菲相互採認疫苗接種證明除了有助於雙邊人員往來外，也有助於兩國推動疫後經貿復甦。外交部期盼台菲雙方持續就醫療衛生等相關議題進行實質合作，共同促進兩國人民的福祉與便利。（編輯：趙蔚蘭）1110609