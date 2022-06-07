更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗4/300

高端腸病毒疫苗製造廠 取得衛福部PIC/S GMP認證

2022/6/7 22:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）高端疫苗晚間公告，腸病毒71型疫苗目前於衛福部食藥署審理新藥查驗登記中，並同步申請上市前PIC/S GMP查廠作業，已於今天取得衛福部PIC/S GMP認證。

高端表示，今天取得衛福部函文，認定竹北廠生產腸病毒71型疫苗，全線作業（抗原生產、調劑、無菌充填、包裝、放行檢測、GDP冷鏈儲運）符合藥物優良製造準則的西藥藥品優良製造規範，爰予許可，並換發PIC/S GMP工廠製造證書。

高端指出，目前全球僅中國大陸有3家廠商，推出腸病毒疫苗在中國本地上市，適用於6個月月齡以上的幼兒施打；近3年平均銷售量約為每年2100萬劑左右，年銷售額當約新台幣300億元。

高端旗下的腸病毒EV71疫苗，為目前全球唯一一個取得多國多中心數據驗證、且涵蓋2個月至6個月齡高風險嬰兒族群疫苗有效性資料，並具備PIC/S GMP的開發案。

高端表示，後續將優先瞄準台灣、東南亞等尚未有腸病毒疫苗上市，且具備高度疫苗需求的市場進行布局，並在目標市場與國際大型法規單位，提出新藥查驗登記與PIC/S GMP交互認證。（編輯：林克倫）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀