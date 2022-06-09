高端：COVID-19疫苗200劑大容量創新包材獲正面數據

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）高端疫苗開發的COVID-19疫苗200劑大容量創新包材替代方案，取得正面實驗室成果。

高端表示，這項新型包材軟袋可容納200劑疫苗，有別於目前疫苗公司普遍使用的每瓶10劑或單劑預充填注射針筒的疫苗包裝，具有相當的改進效益。

高端指出，這項創新替代包材計畫，由流行病預防創新聯盟（ CEPI ）提供資金贊助，使用美國 MEDInstill 公司的INTACT Solutions 大規模注射用疫苗軟袋作為新型包材。

在COVID-19疫情大流行期間，疫苗包材供貨吃緊，限制全球疫苗廠商的生產及運輸能力；高端表示，INTACT 200 dose bag 將可透過提高藥品運輸能力、擴增冷鏈可運輸量、消除運輸物流中的玻璃易碎性、提高大規模疫苗接種可行性、降低商品銷售成本以及減少疫苗接種環境足跡與醫療廢棄物，進而消除伴隨大規模疫苗接種而發生的諸多限制 。

疫苗的冷鏈要求，一直是阻礙開發中國家提升疫苗覆蓋率的關鍵因素之一。高端與 CEPI、及 INTACT Solutions 合作的COVID-19疫苗大規模接種創新包材計畫，瞄向冷鏈環境不佳的市場進行發展評估規劃。

目前高端新冠疫苗與「 INTACT 200 dose bag 」的評估數據中，現有的一個月加速（ accelerated和實時（ real time ）安定性試驗 ，「 INTACT 200 dose bag 」 與預充填注射針筒及玻璃小瓶相比，均呈現高度的相容性與可比性，且僅需較少的冷鏈體積。這項結果近一步顯示在大規模疫苗接種和某些冷鏈條件不完備的狀況下，大容量創新包材將更具優勢。

高端疫苗總經理陳燦堅表示， COVID-19大流行顯示出全球疫苗部署緩慢，供應鏈各個方面的改進對於防範當前和未來的大流行都很重要，這些創新替代包材將有望解決疫苗交付和包裝的後期階段所面臨的難題。（編輯：林淑媛）1110609