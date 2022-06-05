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高端次世代新冠疫苗 完成試驗收案

2022/6/5 22:06（6/5 22:15 更新）
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圖為北市民眾2月9日接種高端疫苗。（中央社檔案照片）
圖為北市民眾2月9日接種高端疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北5日電）高端疫苗今天表示，次世代新冠疫苗（beta）目前已在三總與北醫，順利完成追加劑人體首次臨床試驗（FIH）的試驗收案與疫苗接種，進度按目標時程進行中。

這項次世代beta株的動物試驗數據，也已由國際知名期刊「傳染病學雜誌」（Journal of Infectious Diseases，JID）完成審查並發表。

高端發布新聞稿說明，以beta株序列進行基因修飾，以建立具廣效交叉保護力的新冠疫苗追加劑，是目前多家疫苗廠努力投入的研發趨勢之一。高端的次世代疫苗開發案，在倉鼠攻毒模型中，也發現beta株可對當前主流變異株產生較高的中和抗體，並有效降低倉鼠肺部病毒量。

在發表於JID的論文中，研究團隊以倉鼠為動物模型，並以2或3劑武漢株、Beta株等不同組別的疫苗分別注射於倉鼠體內，收集各疫苗組對於不同病毒株誘發的中和抗體濃度，再用Delta株對倉鼠進行攻毒試驗，觀察倉鼠肺部的病毒量、病理切片。

研究結果顯示，在所有疫苗組別中，以2劑原型株為基礎劑並以Beta株次世代疫苗作為第3針追加劑，可對於武漢株、Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株皆誘發最高的中和抗體；以Omicron偽病毒進行測試，中和抗體濃度也比3劑武漢株疫苗組別增加3.8倍。

高端指出，於倉鼠攻毒試驗中，所有疫苗組皆可有效降低肺部病毒量、保護肺部免於感染。因此施打第3針Beta株次世代新冠疫苗，可對抗現有不同的高關注變異株，並產生更廣泛、更高效的抗體中和效果。

高端表示，伴隨全球新冠疫情的持續與病毒株變異，新冠疫情的長期化趨勢已難避免。高端將持續推展次世代潛力疫苗評估，並加快beta株次世代疫苗作為第3、第4劑追加劑的人體試驗數據，期望能提供更多研究結果做為全球對抗新冠疫情的有利工具。（編輯：蘇志宗）1110605

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