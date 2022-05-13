高端釋出WHO試驗疫苗新進度 4概念股價同飆漲停

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）高端WHO試驗疫苗三期臨床進入數據分析階段，等待開牌解盲，今天吸引買盤搶進，推動股價飆上漲停，並帶動大股東基亞、云辰及上游原液廠台康生技概念股同登漲停價位。

高端今天股價開高後快速衝上漲停價216元，並帶動大股東基亞、云辰也跟著強攻停價49.25元及19.55元，台康生則夾著上游原液廠及連3季獲利轉正的題材跟著亮燈漲停，股價反彈來到78.7元。高端終場漲停委買張數仍逾6700張。

另外，防疫相關族群包括快篩試劑廠泰博及通路商杏一今天依舊凝聚人氣，股價盤中呈現紅盤表現；不過尾盤杏一獲利賣壓湧現，股價由紅翻黑下跌2.26%。

高端今天一早發布新聞稿更新COVID-19疫苗三期臨床最新進度，指出入選世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗（STV）三期試驗目前已進入數據分析階段。由於此COVID-19疫苗三期臨床試驗由WHO主導，臨床試驗結果將由WHO對外宣布。

針對解盲時間點，高端表示，試驗由WHO主導，無法掌握確切時間。一般而言，全球多國多中心的大型臨床在資料清理上需花較長時間，至少1至2個月是跑不掉的，資料清理完會進入資料分析判讀，再來是報告撰寫，完成後才會進行解盲。

高端指出，迄今共計有18000名受試者納入了MVC COV1901的試驗評估，且幾乎全數受試者皆完成兩劑疫苗或安慰劑接種，目前已進入數據分析階段。數據將由兩組獨立的統計學家進行分析，並由全球數據和安全監測委員會（ Global Data and Safety Monitoring Committee 進行安全性與疫苗有效性的資料判讀。期中分析完成後，將由WHO公布臨床試驗結果並提供全球科學界與公眾審閱。

台康生技昨天公布首季合併營收新台幣3.61億元，雖受第1季汐止廠進行產線優化影響，停工而無法進行生產，營收仍較去年同期成長47.7%，且優於去年同期的虧損局面，每股純益為0.05元。

台康生指出，去年委託開發暨製造服務（CDMO）接單明顯成長，因此啟動產能擴增計畫，今年二廠產能將倍增，以因應明年生物相似藥上市產能及CDMO業務成長需求。（編輯：張良知）1110513