高端疫苗獲8國家認可 台灣擬規劃疫苗人道救援

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）高端COVID-19疫苗昨天獲得巴拉圭政府EUA，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前全球共8國承認高端疫苗，台灣剩餘300萬劑除供國內使用，也會規劃作人道救援。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，高端疫苗昨天傳來好消息，高端疫苗於巴拉圭3期疫苗的臨床解盲達標，並獲得巴拉圭核准緊急使用授權（EUA）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這次高端在巴拉圭的EUA，和台灣一樣採取免疫橋接的作法，實驗結果也和在台灣進行的結果雷同，代表這支疫苗在不同國家試驗中，都能維持很高的一致性，相信未來會得到更多國家的認同。

陳時中說，根據外交部資料，目前全球共8國承認高端疫苗，包括印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、愛沙尼亞、泰國、巴拉圭。

陳時中並指出，截至目前，高端疫苗在國內累計接種192.2萬多劑，第1劑約83.1萬劑、第2劑約73.9萬劑、第3劑約34.1萬劑、基礎加強劑約9700劑。

陳時中說，台灣先前與高端公司簽署這批採購量約500萬劑，扣除已使用的近200萬劑，目前政府手上還有300萬劑，一方面提供國內使用，另一方面也將規劃進行人道救援。（編輯：陳政偉）1110215