航運破底金融下半場失守 台股收跌273點摜破15400點
2022/6/20 13:42（6/20 14:03 更新）
台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天小幅開高，在航運股破底、電子股受地震影響下，引發恐慌性賣壓，金融股下半場翻黑，指數終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，跌幅1.75%，摜破15400點大關。
台股成交值今天降至新台幣2649.9億元，電子股跌1.41%，成交比重約47%；金融股跌1.49%，航運股重挫7.06%，鋼鐵股大跌4.11%。
權王台積電失守500元，收在498元，下跌0.6%；大立光收1620元，下跌3.28%；本週將除息的聯發科逆勢上漲1.08%，收在840元。
航運股賣壓沉重，長榮、萬海下挫超過8%，分別收在109.5元、119.5元。鋼鐵股中鋼、中鴻下跌3.02%、5.87%，收在32.15元、28.05元。
富邦投顧指出，在高通膨、加速升息與經濟硬著陸的疑慮下，美股持續中期修正，無助台股表現，預期指數將反覆震盪打底。（編輯：潘羿菁）1110620
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