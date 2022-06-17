台股今年來重挫2577點 千金股剩7檔

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（中央社記者張建中台北17日電）台股今天下挫197.35點，收在15641.26點，累計今年來重挫達2577.58點，高價股亞德客-KY今天跌破1000元大關，千金股僅剩7檔。法人預期，大盤破底後，要再連續性重挫的可能性不高。

分析師王兆立表示，台股今天出現破底走勢，盤中最低達15573.38點，跌破5月12日低點15616點，創13個月來新低。台股終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點。

據統計，台股本週下跌818.86點，今年來重挫達2577.58點。台股市值今天滑落至新台幣48.65兆元，本週市值縮水2.51兆元，今年來大減7.62兆元。

台股今天成交值擴增至3078.77億元，為6月來最大量。王兆立說，台股破底勢必會造成投資人恐慌，引發停損賣壓出籠，是量能增加的主因。

台股權值股及高價股今天普遍走跌，其中，千金股全面下挫，股王矽力-KY重挫140元、收在2260元，股后信驊下跌150元、收在2150元，僅剩2檔股價維持在2000元之上。

大立光小跌5元、收在1675元，旭隼、譜瑞-KY、祥碩及力旺股價分別下跌20元至80元不等；亞德客-KY今天股價跌破1000元大關，收在963元，下跌57元，千金股僅剩7檔。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，通膨高漲，各國央行紛紛升息因應，全球經濟無可避免受到影響，今年企業營運展望恐面臨下修壓力，是影響投資人信心及股市走勢疲弱的關鍵。

王兆立說，目前壞消息多，股市近日重挫已反映部分未來經濟疑慮的利空，預期在大盤破底、市場恐慌氣氛升高、賣壓已獲適度宣洩後，短期要再連續性大跌可能性低，不排除出現反彈契機。（編輯：張良知）1110617