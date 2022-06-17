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油價下半年有望走緩 龔明鑫：台灣通膨壓力將稍減

2022/6/17 18:18（6/17 19:29 更新）
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國發會主委龔明鑫表示，國際油價仍處於高原期，預估下半年有望走緩，進而稍微緩和台灣的通膨壓力。（中央社檔案照片）
國發會主委龔明鑫表示，國際油價仍處於高原期，預估下半年有望走緩，進而稍微緩和台灣的通膨壓力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北17日電）國發會主委龔明鑫表示，台灣通膨主要還是在於國際油價高漲，俄烏戰爭是重要原因之一，國際油價仍處於高原期，一般預估下半年有望走緩，進而稍微緩和台灣的通膨壓力。

龔明鑫今天出席「國韜環保教育基金會成立大會暨碳中和國際論壇」發表演講，媒體關注央行昨天僅升息半碼（0.125個百分點），會不會加大台美利差，以及後續通膨情勢。

龔明鑫會前接受媒體聯訪時表示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率高達8.6%，相對積極升息，台灣近期CPI年增率雖然也破3%，但通膨壓力跟其他國家比算還好，彼此情況不太相同。

龔明鑫指出，台灣面臨的通膨問題主要還是在於國際油價高漲，俄烏戰爭是重要的原因之一，國際原油價格處於高原期，一般預估下半年有望走緩，進而稍微緩和台灣的通膨壓力。

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媒體關注美國今年可能還要升息7碼，台灣這次只有升半碼，是否影響抑制輸入性通膨的效果。

龔明鑫表示，台灣跟美國雙方除了通膨情勢不同之外，升息前的利率水準也不同。台灣央行昨天雖然只有升息半碼，但同時搭配調升新台幣存款準備率1碼，目的就是抑制銀行放款資金，一方面達到金融上緊縮效果，另一方面又不會像升息，那麼全面地造成借款人負擔增加。（編輯：趙蔚蘭）1110617

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