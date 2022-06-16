美國油價飆漲 拜登批業者獲取暴利「不可接受」

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）油價漲翻天，美國總統拜登今天致函煉油公司，批評它們獲取暴利。俄羅斯入侵烏克蘭之際，拜登指出，煉油廠利潤率遠高於正常水準，直接轉嫁給美國家庭，「這是不可接受的」。

路透社報導，根據信函副本，拜登（Joe Biden）致函馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）、瓦勒羅能源公司（Valero Energy）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）高階主管，抱怨他們削減煉油業務以墊高利潤。

不具名的白宮官員指出，這封信也寄給菲利普66公司（Phillips 66）、雪佛龍公司（Chevron Corp.）、英國石油公司（BP）和殼牌石油公司（Shell）。

拜登在信中寫道：「在戰爭時期，煉油廠利潤率遠高於正常水準，直接轉嫁給美國家庭，這是不可接受的。」

他指出，政府為抵消油藏豐富俄羅斯入侵烏克蘭衝擊所作的努力，諸如釋出美國戰備儲油，以及在汽油中添加更多乙醇，正因為業界不作為而減弱。

自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，能源公司賺取豐厚利潤，這造成供給緊縮，趨動原油價格漲破每桶100美元。儘管汽油價格創歷史新高，燃料需求依然強勁。

法新社報導，目前美國汽油平均價格為每加侖5美元，而在一年前僅每加侖3美元。這一波暴漲衝擊整體經濟，使得拜登的民調支持率跌破40%。

拜登在信中指出：「我的政府準備採取任何合理和適切的聯邦政府工具及緊急權力，在短時間內提高煉油產能和產量，以確保全國每個地區得到適當供給。」但他沒有詳述可以採取何種行動。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者，拜登認為美國石油公司有提高產能的「愛國義務」，「我們呼籲他們做正確的事，在這件事情上做到愛國」。

美國煉油產能於2020年4月達到每天近1900萬桶的高峰，當時在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間油價暴跌，業者關閉數座不獲利的煉油設施。截至今年3月，美國煉油產能為每天1790萬桶，但之後又有其他煉油廠關閉。

美國煉油業者的產能已接近頂峰，目前為94%。他們表示，幾乎無法再多做什麼來迅速滿足拜登的要求。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110616