台銀20日起調升存款利率 1年期定儲機動利率破1.2%

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央行16日宣布升息半碼，國銀龍頭台灣銀行17日決定，自20日起調升存款利率。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北17日電）央行16日宣布升息半碼，國銀龍頭台灣銀行今天決定，自20日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.215%，央行從3月起已2度升息，民眾若存新台幣100萬元，一年利息將增加3750元。

中央銀行16日舉行第2季理監事會議，如市場預期利率連2升，宣布升息半碼（0.125個百分點），重貼現率來到1.5%，並同步調升存款準備率1碼，銀行可貸放的資金量將減少，影響放款意願，雙管齊下以價量並行方式抑制通膨預期心理。

央行升息，意味銀行將調整存放款利率，台灣銀行今天率先公告調整後的牌告利率，20日起適用，各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055至0.19個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.09%，調整為1.215%，足額反映央行本次升息幅度。

央行3月升息1碼後，台銀1年期定儲機動利率從0.84%站上1.09%，也就是說，民眾存款100萬元，一年利息為1萬900元，比原本多了2500元。

如今央行再升息半碼，台銀1年期定儲機動利率調高0.125個百分點，升至1.215%，一年利息來到1萬2150元；央行升息2次後，民眾一年增加3750元利息收入。

此外，台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.25%、1.285%，1年期、2年期足額反映0.125個百分點，3年期則調升0.13個百分點，超額反映。（編輯：張均懋）1110617