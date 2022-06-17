台股週線收黑818點 市值大減逾2.5兆元
2022/6/17 18:34（6/17 19:29 更新）
證交所指出，17日全體上市公司總市值較10日減少2兆5188.1億元，減幅約4.92%。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在15641.26點，較上週下跌818.86點，單週跌幅達4.97%；其中，油電燃氣類指數下跌0.09%最小，航運類指數下跌10.16%最大。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣48兆6588.52億元，較6月10日市值51兆1776.62億元減少2兆5188.1億元，減幅約4.92%。
台股本週未含金融類指數下跌756.87點，跌幅約5.33%；未含電子類指數下跌696.98點，跌幅約3.6%；未含金融電子類指數下跌676.78點，跌幅約4.14%。
集中交易市場本週總成交金額為1兆2835.97億元，全體上市股票成交金額為1兆2003.07億元，股票成交量週轉率為2.34%。
台股本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3644.64億元，占全體上市股票交易金額30.36%；航運類1833.99億元，占比15.28%；電子零組件類1457.54億元，占約12.14%。
台股本週成交量週轉率前3名產業為汽車類16.14%、電器電纜類8.90%、航運類7.98%。
台股累計今年初開盤迄今共108個交易日，集中市場總成交金額為30兆3203.31億元，市場日平均成交金額為2807.44億元；股票成交量週轉率為56.42%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。（編輯：張良知）1110617
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