台積電苦守500元關卡 創2020年12月初以來新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台積電17日股價收盤守住新台幣500元關卡，收在501元，創下2020年12月初以來新低。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹17日電）台積電今天股價收盤守住新台幣500元關卡，收在501元，仍創2020年12月初以來新低。法人表示，美股動向仍將是牽動台積電未來股價走勢的關鍵因素。

隨著費城半導體指數重挫6.24%，台積電美國存託憑證（ADR）一度滑落至83.99美元，創波段新低，台積電今天股價同步走低，盤中跌破新台幣500元關卡，達499元，下跌9元，為2020年12月7日以來股價首見4字頭。

台積電在低接買盤湧入，股價跌幅收斂，終場力守500元關卡，收在501元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至12.99兆元，影響大盤指數約58點。

外資今天賣超台積電1萬7118張，不過零股交易火熱，成交股數366萬4061股，成交金額達18.41億元，較16日的4.84億元大增2.8倍。

法人表示，受通膨及中國大陸封城等因素影響，產業景氣雜音浮現，台積電挾製程技術領先優勢，受惠高效能運算及車用強勁需求，今年營收應可如預期成長3成水準。

台積電在北美技術論壇首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程，將於2025年量產，法人指出，台積電先進製程按進度推進，將持續居技術領先地位，未來營運依然成長可期。

法人表示，台積電基本面佳，只是股價走勢與基本面脫鉤，與外資動向及美股走勢高度連動，預期美股走向仍將是牽動台積電未來股價表現的關鍵因素。（編輯：趙蔚蘭）1110617