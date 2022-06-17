電金弱勢台股收跌197點 本週下挫818點

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（中央社記者張建中台北17日電）台股今天出現破底走勢，指數下探15573.38點，創13個月新低，終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點。電子及金融股走勢疲弱，類股指數同步下挫逾1%；加權指數本週下跌818點，週線連2黑。

台股加權指數收在15641.26點，下跌197.35點，跌幅1.25%，成交值擴大至新台幣3078.77億元；台股本週下跌818.86點，跌幅4.97%。

三星（Samsung）傳出通知所有供應商暫停拉貨，時間至7月底，引發市場對電子業未來景氣的疑慮升高，電子類股指數下挫1.49%。

台積電在北美技術論壇首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程，將於2025年量產，先進製程進展順利，將續居技術領先地位。只是不敵大盤重挫影響，股價收在501元，下跌7元，市值滑落至12.99兆元。

股王矽力-KY重挫140元，收在2260元；股后信驊收在2150元，下跌150元。聯發科及大立光等權值、高價股股價普遍滑落，亞德客-KY跌破1000元大關，收在963元，下跌57元，台股剩7千金。

台塑化及中華電表現相對強勢，股價逆勢上揚。隨著富邦金、國泰金等金控股股價紛紛走跌，金融類股指數也下挫1.45%。

傳統產業股方面，玻璃、鋼鐵及汽車類股指數重挫逾1%，表現疲弱；電纜股相對強勢，類股指數上揚逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，隨著美國聯準會（Fed）升息3碼，短期市場將持續進行資金配置調整，此外，經濟前景雜音增多，也可能影響市場信心。美股走向將持續牽動台股後續表現，值得留意。（編輯：楊蘭軒）1110617