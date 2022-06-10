台積電三星製造受阻 最先進製程晶片短缺恐達2成

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（中央社台北10日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，全球最先進製程晶片製造商台積電和三星因各自面臨製造設備不足和良率問題，這類晶片供應恐將出現2成短缺，影響高性能運算和較先進自駕技術應用推展。

報導指出，最先進製程晶片擁有最微小晶體管和最高性能，對於新一代智慧手機和應用程式（app）仰賴的資料庫應用至關重要。過去2年影響汽車產業和其他電子產品的全球晶片短缺問題，大致上未擴及這類晶片。

而由於最先進製程晶片的生產成本和技術門檻較高，全球目前只有台灣的台積電和韓國的三星電子（Samsung Electronics）有能力製造。但知情人士透露，這兩家世界最高端晶片製造商現在都面臨生產難題，使外界對於它們能否履約交貨產生疑慮。

台積電據悉已對客戶發出預警，表示由於部分製造設備採購遭遇問題，明後兩年的增產速度可能不如原先預期。

根據報導，台積電所需的製造設備延遲到貨情況日益嚴重，一些新訂單的交貨週期已拉長到2或3年，主要歸咎於設備所需的成熟製程晶片短缺。

三星則是遭遇技術問題。知情人士表示，三星晶片代工的4奈米製程良率改善速度不如預期，導致今年供應量無法達到對客戶承諾的規模，因此包括高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）等主要客戶已轉向台積電訂購新一代產品所需晶片。

報導指出，台積電和三星面臨的出貨挑戰，最快可能在明年影響到整體電子供應鏈。一名分析師甚至預警，最先進製程晶片的供應，在2024年及其後短缺規模最高將達到20%。

產業分析師進一步提醒，若缺乏先進製程晶片，包括高效能運算、人工智慧（AI）和較先進自動駕駛等科技技術的應用進程，可能因此速度放緩。（編輯：張正芊/核稿：張佑之）1110610