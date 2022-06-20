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外資6月賣超逾11萬張 台積電股價跌11%創一年半新低

2022/6/20 18:32（6/20 18:59 更新）
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台積電20日股價持續破底，收在498元，創1年半來新低。（中央社檔案照片）
台積電20日股價持續破底，收在498元，創1年半來新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電今天股價持續破底，收在498元，創1年半來新低。外資6月來賣超逾11萬張，台積電下跌11%，市值縮水1.6兆元。法人表示，美股仍是牽動台積電後續走向關鍵。

台積電今天股價走勢震盪，最低達新台幣495元，創2020年12月4日來新低，下跌6元，尾盤雖一度由黑翻紅，達502元、上漲1元，終場以498元作收，下跌3元，市值滑落至12.91兆元。

外資持續賣超台積電1.2萬張，據統計，6月至今共13個交易日，外資有11個交易日賣超台積電，合計賣超逾11萬張。

台積電6月來股價大跌62元，跌幅達11.07%，市值縮水1.6兆元，影響大盤指數516點。台積電自最高價688元回檔190元，市值縮水4.92兆元。

分析師王兆立表示，因通膨、升息、中國大陸封控影響，經濟前景疑慮升高，投資人憂心未來經濟恐會出現衰退，信心低迷不振，影響台股走勢疲弱，台積電股價隨著出現破底走勢。

王兆立說，美股仍是牽動台積電後續股價走向的關鍵，若美股能夠止跌回穩，甚至展開跌深反彈，外資不排除可能回補台股、台積電，將有助台積電股價回穩。（編輯：張均懋）1110620

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