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日本入股遭稀釋主導性？台積電：掌握熊本廠多數股權

2022/6/20 13:15（6/20 13:37 更新）
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台積電子公司JASM在日本熊本縣投資設廠，獲日本政府補助，台積電（圖）表示，日本政府並非入股，公司仍掌握熊本廠多數股權。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電子公司JASM在日本熊本縣投資設廠，獲日本政府補助，台積電（圖）表示，日本政府並非入股，公司仍掌握熊本廠多數股權。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電子公司JASM在日本熊本縣投資設廠，獲日本政府補助，不過有分析師拋出疑問，若這筆補助實際為投資款項，等於台積電持股遭稀釋，對此台積電澄清，日本政府並非入股，公司仍掌握熊本廠多數股權。

半導體產業分析師陸行之日前在社群媒體發文，針對日本政府補助台積電與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資公司JASM在熊本縣設廠發表評論。

陸行之說，要先釐清是無償補助，還是日本政府基金投資。他表示，日本經濟產業省若給予無償補助，並占總投資額度的43%，將可貢獻熊本廠毛利率約22至26個百分點，應可抵銷高人工及建廠成本。

若不是無償補助，只是日本政府的半導體振興基金投資4760億日圓，陸行之指出，日本政府將持有熊本廠43%或少些股權，加上SSS及DENSO投資，台積電持股將不過半，實質像是台積電幫日本政府打工，轉移技術。對台積電未來10年整體獲利影響不大。

台積電回應，不是入股。SSS及DENSO持有JASM少數股權，JASM是台積電擁有多數股權的晶圓製造子公司。

JASM預計斥資約86億美元在熊本建廠，今年4月動工興建，進度符合預期，將於2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。（編輯：潘羿菁）1110620

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