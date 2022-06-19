日本熊本縣迎台積電設廠 當地國際學校建新校舍

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）台積電到日本熊本縣菊陽町設廠，計畫2024年量產。台積電的員工及眷屬將到熊本縣，預估其中約有150名學童，當地的國際學校計畫興建新校舍提供學習環境。

日本放送協會（NHK）報導，台積電到熊本縣菊陽町建廠工程正在進行，預計2024年12月開始量產，估計今後派駐的員工及眷屬約600多人，其中約有150名孩童。鄰近菊陽町的熊本市東區的一所「熊本國際學校」正努力準備接納這些孩童就讀。

這所國際學校4年前小學部開始啟用，也計畫設立國中及高中部，原本就預定興建新校舍，現在計畫變更，教室將擴建，以因應台積電員工眷屬的孩童就讀。

目前，為了建廠來到日本的台積電相關工程人員的小孩已開始在這所國際學校就讀，未來校方還要聘請台灣的教師，開始教授中文。

新校舍的建地約3500平方公尺，預定今年內開始施工，後年4月開設國中部。預估將來小學部至高中部學生名額總共約420人。

這所國際學校的校長Matthew Ohm表示，學校實施國際性的教育，教授日文、英文、中文，希望能因應需求，對熊本做出貢獻，很期待台灣學童的到來。

台積電與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）經營團隊，日前對於合資公司JASM獲得來自日本政府正式通過補助一事表示感謝。

台積電指出，JASM已於今年4月動工興建，進度符合預期，目標於2024年開始量產。JASM的設置是為支持日本的半導體製造生態系統，協助客戶取得成功。日本具前瞻性的投資政策為其半導體業界創造出具全球競爭力的環境，對於此專案的成功至關重要。（編輯：韋樞）1110619