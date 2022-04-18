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台積電赴日本設廠開高薪 熊本企業憂影響徵才

2022/4/18 22:12（4/18 22:32 更新）
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台積電熊本廠將在4月中動工，調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才造成影響。（中央社檔案照片）
台積電熊本廠將在4月中動工，調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才造成影響。（中央社檔案照片）
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（中央社東京18日綜合外電報導）台積電熊本廠將在4月中動工，2024年投產，將招聘上千人。調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才造成影響，也會影響薪水行情。

日本地方報紙「熊本日日新聞」報導，台灣晶圓大廠台積電與日本索尼集團合資在日本熊本縣菊陽町興建晶圓廠，雇用的1700人預計將有70%為新招聘。

熊本日日新聞社和熊本市地方經濟總合研究所於2月中旬至3月中旬對縣內145家主要企業進行問卷調查。

結果顯示，有近半數（49.0%）受訪企業認為，台積電進駐菊陽町對2022年度徵才活動有影響，其中認為有「很大影響」的有8.3%，回答「沒有影響」的企業僅13.8%。

就行業別來看，回答會受影響比例最高的是製造業，高達84.3%。製造業者認為，「在相關領域會掀起搶人大戰」、「理工行業徵才會變得困難」、「大家都跑去半導體相關產業應徵，對其他產業的關心度降低」等。

此外，由於台積電開出比當地平均更高的薪資徵才，有企業擔憂自家待遇無法和台積電競爭，還有企業擔心薪水行情將因此走高。

除了製造業外，電子業也預料會出現徵才困難。熊本縣當地企業也憂心新鮮人來應徵的比例將會下降，以及恐發生人才出走。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110418

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