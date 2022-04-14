台積電首季獲利亮眼超預期 法說會關鍵重點一次看

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（中央社記者張建中新竹14日電）眾所矚目的台積電法人說明會今天登場，儘管近期市場憂心半導體需求鬆動說法甚囂塵上，但台積電第1季毛利率55.6%，超過高標，每股純益7.82元也創新高，交出漂亮成績單。

雖然設備交期拉長，不影響台積電今年產能擴充計畫，材料供應也不會影響營運，第2季與今年全年展望依然樂觀。以下是台積電法說會的8大關鍵重點。

● 台積電2022年第1季營運表現如何？

台積電第1季包括智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長，尤以高效能運算及車用電子成長強勁，季營收175.7億美元，超越原訂的166億至172億美元目標，約新台幣4910.8億元，季增12.1%，創單季營收歷史新高紀錄。

7奈米製程比重30%，5奈米製程比重20%，包括7奈米及5奈米的先進製程比重約50%。

受惠成本改善，台積電第1季毛利率達55.6%，超越原訂的53%至55%目標，較去年第4季揚升2.9個百分點，歸屬母公司淨利2027.3億元，季增22%，再創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。

● 如何看待今年的第2季及全年營運前景？

高效能運算及汽車電子市場需求將持續支撐台積電業績成長，台積電2022年第2季營收估計約176億至182億美元，季增1.9%，毛利率將達56%至58%，營業利益率約45%至47%。

2022年將是台積電強勁成長的一年，晶圓代工業產值成長約20%，台積電美元營收成長率將達到甚或超過展望的25%至29%區間的高點。高效能運算及車用電子平台業績成長將高於公司的平均水準。

2022年台積電產能將維持緊繃狀況，不會調降代工價格。

● 獲利展望可期？

先進製程開發和產能提升、定價、成本優化、產能利用率、技術組合和匯率是影響台積電獲利能力的6大因素。

台積電1月提供的毛利率展望是基於新台幣27.6元兌1美元的匯率假設，第1季實際匯率為新台幣27.95元兌1美元，實際毛利率相較先前預估，存在約0.5個百分點差距。

第2季匯率假設新台幣28.8元兌1美元，更有利的匯率假設，將增加超過1個百分點。加上成本持續改善及提供價值的努力，第2季毛利率將達56%至58%，中間值57%將較第1季揚升1.4個百分點。

雖然面臨生產成本的挑戰，不過排除無法控制的匯率影響，預期長期毛利率達53%以上的目標可以實現。

● 設備交期情況如何？

供應商在疫情的持續影響下，在其供應鏈中面臨更大的挑戰，包括人力、零組件和晶片等限制，並延長了先進製程和成熟製程的機台交期。

台積電增加和供應商高層定期溝通的頻率，以追蹤相關進度，並派出多個團隊進行現場支援，還與供應商夥伴密切合作，確認影響機台交期的關鍵晶片，同時和客戶合作，規劃產能以優先支援這些關鍵晶片，協助緩解相關限制問題。

台積電2022年的產能計畫不會受到任何影響，並和供應商持續密切合作於2023年及往後規劃，以增加產能，滿足客戶需求。

● 材料供應會影響營運嗎？

台積電在原料供應方面的策略是持續開發多源供應方案，以建立多元的全球供應商基礎，並完善在地供應鏈。

對於特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣，台積電向不同地區的多家供應商進行採購，並準備了一定水準的庫存量。

台積電和供應商密切合作，進一步加強供應鏈彈性和可持續性，不認為原料供應會對營運產生任何影響。

● 資本支出規劃如何?

台積電2022年資本支出維持400億至440億美元。台積電投入的資本支出是基於對未來數年成長的預期所規劃，不會針對特別客戶的產品。

● 3奈米與2奈米先進製程進展？

3奈米製程符合進度，2022年下半年量產，將支援高效能運算及智慧手機應用；N3E製程具有更好的效能、功耗和良率，將在3奈米製程量產1年後量產。

2奈米製程開發符合進度，預計2024年進入風險性試產，2025年量產。

● 如何應對IDM廠客戶搶進晶圓代工市場的競爭？

台積電過去35年來在純晶圓代工領域一直面對競爭，台積電知道如何競爭。台積電有一套程序，會保護所有客戶與自有的矽智財（IP）。（編輯：林淑媛）1110414