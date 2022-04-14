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台積電：毛利率表現佳 匯率是因素之一

2022/4/14 16:18（4/14 20:33 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓代工龍頭台積電今天表示，第1季毛利率表現優於預期，有新台幣匯率走貶因素助攻；而第2季毛利率表現預期更佳，匯率也是其中因素之一。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭表示，第1季毛利率達到55.6%，超越原訂的53%至55%目標，除了成本改善外，也受惠匯率因素。

他表示，1月中旬法說會對於今年第1季的毛利率預測，是以1美元兌換新台幣27.6元的匯率假設，但實際上第1季新台幣匯率貶值至27.95元，這也有利第1季實際毛利率表現。

黃仁昭指出，台積電第2季毛利率預估將再成長，目標區間介於56%至58%，也是預期第2季新台幣匯率將續走貶至28.8元的假設。

台積電今天也上調今年營收預期，若以美元計價，全年營收預估可成長27%至29%區間。

法人指出，台積電首季毛利率優於預期，5奈米製程良率改善和產品組合改善也是其中因素。（編輯：張良知）1110414

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