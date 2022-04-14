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台積電每股盈餘將超過30元 法人：可望吸引外資回補

2022/4/14 17:35（4/14 20:24 更新）
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（中央社記者江明晏台北14日電）台積電首季毛利率優於預期，也上調今年營收預估。投顧法人認為，台積電基本面佳、匯率額外加分，今年每股盈餘將超過30元，有望吸引外資回補、助攻台股明天走勢。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭表示，第1季毛利率達到55.6%，超越原訂的53%至55%目標，除了成本改善外，也受惠匯率因素；法人指出，台積電首季毛利率優於預期，5奈米製程良率改善和產品組合改善也是其中因素。

台積電預估第2季毛利率將再成長，目標區間介於56%至58%，也是預期第2季新台幣匯率將續走貶至28.8元的假設。

台積電今天也上調今年營收預期，若以美元計價，全年營收成長率將達到甚或超過展望的25%至29%區間的高標。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台積電營運成果與提高展望，大部分是受惠匯率因素，認為第3季將更好，雖然有提到有些產業需求下降，但高階製程很穩，不需要擔憂。整體而言，台積電基本面維持不錯的狀況，匯率額外加分，認為今年每股盈餘應該會從原本預計的30元繼續往上調整。

他也表示，台股近期震盪，台積電釋出優於市場預期的展望，將助攻台積電ADR走勢，進一步激勵台股明天開盤表現，也可望吸引外資回補，畢竟這1、2年外資賣超實在太多，看好近期利空已經塵埃落定，電子股有望醞釀築底反彈態勢。

另一分析師表示，台積電展望優於市場預期，但也沒有到讓人「驚艷」程度，主要受惠匯率挹注；不過，由於台積電營運「一直都很好」，照理說股價應該算是被低估，主要來自於台積電權重大，成為外資調節台股的主要標的，近年股價幾乎與基本面脫勾。因此在股價表現上，也無法全然以營運績效來判斷，還需要結合國際股市與市場狀況而定。（編輯：張良知）1110414

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