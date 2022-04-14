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台積電首季毛利率55.6%超預期 每股純益7.82元飆新高

2022/4/14 13:46（4/14 15:33 更新）
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台積電14日法說會公布第1季營運結果，毛利率55.6%表現優於預期，歸屬母公司淨利新台幣2027.3億元再創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。（中央社檔案照片）
台積電14日法說會公布第1季營運結果，毛利率55.6%表現優於預期，歸屬母公司淨利新台幣2027.3億元再創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電第1季毛利率55.6%，表現優於預期，歸屬母公司淨利新台幣2027.3億元，再創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。台積電第1季營收175.7億美元，超越原訂的166億至172億美元目標，約新台幣4910.8億元，季增12.1%，創單季營收歷史新高紀錄。

台積電第1季高效能運算與車用電子平台營收同步季增26%，消費性電子平台營收季增8%，物聯網平台營收季增5%，智慧手機平台營收成長1%。

台積電7奈米製程比重30%，5奈米製程比重20%。台積電7奈米製程以下的先進製程比重約50%。

受惠成本改善，台積電第1季毛利率達55.6%，超越原訂的53%至55%目標，較去年第4季揚升2.9個百分點，歸屬母公司淨利2027.3億元，季增22%，再創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。（編輯：潘羿菁）1110414

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