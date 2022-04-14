張國煒接掌立榮航空：幫忙代管父親產業[影]

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（中央社記者余曉涵台北14日電）立榮航空董事會今天通過由星宇航空董事長張國煒接任董事長，他說，沒有什麼協議不協議，這是代管，家族有需要，他會儘量幫忙，這是他父親的產業，也沒有代管長榮航空的問題。

長榮集團經營權之爭延燒，張國煒以雲杉公司的法人代表回任立榮航空董事，今天以代行董事長身分召開立榮航空臨時董事會，會中通過由他接任立榮董事長，會後辦理交接，重返長榮集團。

張國煒在立榮董事會後接受媒體聯訪表示，沒有什麼協議不協議，這都是張家產業，本來就是他父親的產業，也不是什麼條件交換，只是大家有共識進行分工，讓集團業務可以顧好，「這才是最重要的。」

張國煒表示，航空影響大眾行的權利，不像其他產業可以恣意妄為，他就是暫時代管立榮航空，外界認為他拿到立榮航空會有什麼好處，但星宇航空本來就要準備申請國內線，對星宇航空來說申請國內線只是a piece of cake(形容很容易的事)，沒有什麼問題。

至於是否會重返長榮航空？張國煒坦白說自己沒有決定權，也認為沒有回去的必要，雖然他有9%持股，但長榮航空的股民很多，不是說持股就一定要回去，而且他已經出來了，要不要回去是所有股民有同樣想法才有機會，「我個人是沒有這個想法。」

張國煒也認為，沒有代管長榮航空的問題，他表示，現在的經營權用的很好，遇到疫情轉換的也很快，等到有需求時再來談。他的原則心境就是「當初父親交代我怎麼做，我儘量做到。」

立榮航空14日舉行臨時董事會，會中推舉星宇航空董事長張國煒接任立榮航空董事長；圖為張國煒離開時，被大批媒體圍堵聯訪。中央社記者張新偉攝 111年4月14日

有關長榮集團爆發家族紛爭，張國煒表示：「不能說是姊夫來請我，只是大家協商，也沒有誰去求誰的問題，大家都是一家人，生氣歸生氣，還是可以好好坐下來談。」他也不排斥跟大哥坐下來談，也還是尊敬大哥。

「張家產業是父親拚下來的，要讓張家人主持。」張國煒說，這點他很同意，誰去主持沒有關係，把集團用好就好，誰有能力就誰去弄，他唯一不喜歡的就是看到被外人操縱。記者繼續追問「外人」，他說：「我如果知道是誰，把他槍斃就好了。」

針對張榮發遺囑爭議，張國煒說，對他來說遺囑是不是爸爸的意思比較重要，即使今天被判定無效也沒關係，他在乎的只有是不是爸爸寫的，他沒有撒謊，若他真的如外界所說狸貓換太子，老早總裁就會他當了，也不會淪落被趕出來。

上午陪同張國煒的星宇航空公關長聶國維受訪時說，張國煒服務航空產業30年經驗，希望能帶領立榮航空繼續深耕國內航線，同時也對於既有的亞洲航線夠進一步發展，這是立榮航空董事會剛剛達成的協議。

聶國維表示，未來立榮航空跟星宇航空的合作上，還要進一步討論，星宇航空本來有計畫經營國內線，一直在評估中，目前既然是張國煒進駐立榮航空，會不會要繼續執行，還有待觀察。

至於立榮航空的新任總經理人選，聶國維表示，已經有決定，但還要等董事會同意，暫時不便透露。（編輯：陳清芳）1110414