張國煒接掌立榮航空 復仇成功下一步引關注

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（中央社記者余曉涵台北14日電）張國煒今天被推舉為立榮航空董事長，他曾任長榮航空董事長，長榮集團創辦人張榮發過世後，因家族鬥爭遭撤換，之後自行成立星宇航空又碰上疫情，在種種困難下，仍成功上演復仇記。

立榮航空今天召開臨時董事會，推舉星宇航空董事長張國煒為新任立榮航空董事長。張國煒是長榮集團創辦人張榮發的第4子，從小就接受張榮發的一路栽培，不過卻因為執意離婚再娶空姐惹惱張榮發，遭到解職，不過喜歡飛機的張國煒直接轉赴美國學習飛機駕駛及維修。

張國煒2009年時重返長榮集團，先到長榮航太修理飛機，從基層做起，並且陸續考取各式飛機駕照，2013年接下長榮航空董事長一職，成為罕見身為董事長還能身兼機師的人，甚至有不少粉絲追隨他，指名希望可以搭到他駕駛的航班。

不過2016年張榮發過世後，長榮集團引發家族兩房的家族鬥爭，張國煒本來自行宣布依照父親遺囑接任長榮集團總裁兼長榮航空董事長，在大房接連出招下，張國煒被迫離開長榮航空。

張國煒並沒有氣餒，2016年11月開始籌資創辦星宇航空，2018年正式成立，張國煒利用他的專業及對航空業的熱愛，一步步布局星宇航空，終於讓星宇航空在2020年1月正式首航，不料，卻碰上百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病），航班大砍，原本預定要開航的宿霧航線也無限期延長，讓星宇航空一度被外界認為可能會失敗，甚至走向破產一路。

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但張國煒仍堅持他的航空夢，星宇航空即使在疫情中仍積極布局，陸續開闢日本等航線，新機也陸續到、交機，星宇航空今年也啟動自訓飛航員招募計畫，等待疫後商機。

隨著長榮集團的經營權大戰再度開打，張國煒看似專注經營星宇航空，不願介入，並積極宣布跨足餐飲及汽車零件產業，但隨著「弟弟派」大勝，張國煒也算是復仇成功，下一步動向更令外界關注。（編輯：陳政偉）1110414