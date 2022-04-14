張國煒重返長榮集團 弟弟派聯手反撲擘劃新局

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（中央社記者賴言曦、張良知台北14日電）長榮集團內部經營權之爭今天再掀高潮，離開長榮集團6年的星宇航空董事長、前長榮集團總裁張榮發第4個兒子張國煒接任立榮航空董事長，重返長榮集團，為市場投下震撼彈。

立榮航空13日發布公告，因法人董事改派代表人撤換原董事長林志忠，董事長職缺將依法選任；立榮今天上午舉行臨時董事會改選，張國煒接任董事長，正式重返長榮集團；不過，張國煒在會後接受訪問時表示，「我本來就是股東，哪有什麼重回長榮集團的問題。」

原本表明不願介入長榮集團大房兄弟間經營權之爭的張國煒，此次藉由長榮國際改派立榮航空代表人，讓立榮航空董事長出缺，同時立榮第二大股東雲杉投資改派張國煒為代表人，再透過臨時董事會改選，張國煒順勢接掌立榮航空董事長。

星宇航空原本就有計畫經營國內線，張國煒此次接掌深耕國內航線的立榮航空，未來雙方是否有進一步的合作，也有待觀察。

談及接任立榮航空董事長是否有協議之說，張國煒對此表示，沒有什麼協議不協議，這是代管，家族有需要，他會儘量幫忙，這是他父親的產業，也沒有代管長榮航空的問題。

此一戲劇化的經營權爭奪戰中，可看出日前掌握長榮國際的「弟弟派」張國明、張國政及新任長榮國際董事長鄭深池等人的細膩操作，以及和二房張國煒間聯手合作的默契，共同打了一場有計畫性的經營權勝仗。

時間回到長榮國際2月中旬舉行的臨時股東會，前長榮集團總裁張榮發大房3兄弟的「弟弟派」聯手取得3董1監，至於「哥哥派」張國華僅獲2董1監；而「弟弟派」能夠在臨時股東會改選中取得董監席次的優勢，則是獲得了張國煒母親、張榮發二房李玉美的支持。

由於長榮國際是具有控股性質的公開發行公司，被視為長榮集團的金庫，持有長榮鋼21.69%、中再保35.13%、長榮航空10.69%、榮運8.45%、長榮4.96%及立榮航空23.48%等股權，成為「弟弟派」要搶攻集團內部經營權的第一個灘頭堡。

張國煒雖為立榮航空第2大股東，持股19.9%，但如果要成為立榮董事長，仍必須握有立榮23.48%持股的長榮國際支持，才能夠順利過關。外界猜測，代表「弟弟派」的鄭深池等人會支持張國煒，可能是與張榮發二房李玉美日前支持「弟弟派」取得長榮國際董事席次優勢的交換條件。

而立榮改選董事長一事，則凸顯出長榮國際控股地位的重要性，也更顯示「弟弟派」放下過去遺產爭奪的對立、不計前嫌合作取得長榮國際董監席次優勢的必要性。

長榮國際在鄭深池4月6日擔任長榮國際董事長後，4月7日隨即改派張明煜出任總經理；鄭深池、張明煜也藉由長榮國際的持股優勢，進入立榮航空董事會並發揮影響力，進而促成立榮董事長改選、迎接張國煒重回集團的重要布局。

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儘管鄭深池當選長榮國際董事長時曾發聲明表示，希望藉長輩的身分，提供一個平台，讓張家4兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道。

不過，在「弟弟派」掌握長榮國際後，立榮航空今天改由張國煒接任董事長，長榮集團內部經營權之爭的下一個戰場將是6月10日登場的長榮鋼董監事改選；而這一連串的經營權PK擂台戰中，仍須訴諸股權實力，戰場上沒有永遠的敵人，股權多寡才是決定輸贏的關鍵。（編輯：楊凱翔）1110414