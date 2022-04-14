商仲：疫情使全球供應鏈重整 帶動台灣不動產榮景

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（中央社記者潘智義台北14日電）商仲業者高力國際董事總經理劉學龍今天表示，美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），使全球供應鏈在台重整，全球對台灣科技業的需求大增，也讓台灣迎來一波商用不動產榮景。

劉學龍透過新聞稿指出，觀察過去10年台灣商用不動產交易，2018年開始的美中貿易戰，再加上2020年開始的疫情，全球供應鏈在台重整。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，美中貿易戰可謂投資市場的分水嶺，貿易戰啟動後的4年，也就是2018至2021年，台灣商用不動產交易總額累積達新台幣5173億元，對比貿易戰未開打前的2011至2017年累積交易額新台幣5968億元，其實相去不遠，凸顯貿易戰開打後，科技業加碼在台擴廠以及對於商用不動產的需求相當強勁。

高力國際最新發布的「科技業助力台灣不動產發展」專題報告指出，受惠於台商回流及電子大廠擴廠所帶來的資金潮，包括5G通訊、電動車、雲端物聯網、人工智慧（AI）等技術發展，以及全球供應鏈重整推動台商產線回流布局，再加上疫情大幅拉升企業對於科技服務及產品的需求，讓科技業成為近兩年台灣經濟成長的主要推力，也使得科技業對商用不動產的置產需求大增。

依據Real Capital Analytics的統計，科技業於亞太區域置產的金額由2016年的20億美元，飆升至2020年的97億美元，5年總計投入了345億美元，而台灣次於中國與南韓，為第3受歡迎的投資區域，當然也大幅推升了台灣商辦及工業地產熱度。

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Real Capital Analytics指出，在2016年時，科技業當年投資在商用不動產的金額僅121億元，約占當年的17%，到了2021年增加至474億元，占比33%，5年買氣力道加大近3倍。

高力國際認為，科技業近年來對於不動產的需求買或租皆然，尤其疫情雖重創許多產業，但也加速台灣企業對於升級科技應用及服務的需求，同步帶動對於科技業者對於人才及研發與辦公空間需求。（編輯：趙蔚蘭）1110414