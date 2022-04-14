昆山封控擾台廠營運 投顧憂延至五一長假

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（中央社記者江明晏台北14日電）中國政府積極防疫清零，實施嚴格封控措施，影響台廠生產與營運，投顧認為，上海、昆山等地短期未見解封跡象，恐延長至五一長假，廠商購料和運輸面臨挑戰。

因應防疫工作，中國昆山實施靜默管理，PCB供應鏈如：欣興、亞電、台光電、楠梓電等，已陸續公告將延長停工至19日。

以欣興為例，確切復工日只能等待當地政府通知，目前集團積極整合黃石廠和台灣廠等資源與產能，支援客戶急單，以降低對客戶的影響，2家子公司第一季生產營收占合併營收約13%，欣興也努力向當地政府爭取採購原料和運送產品的運輸通道。

投顧觀察，在物流方面，上海、江蘇、浙江等地高速公路因疫情在近期大量關閉，導致跨省與城市的貨運受阻，不過，中國國務院於4月11日通令各地政府須保障全國物流暢通，台商期盼短期物流不順情形有望獲得改善。

整體而言，投顧認為，上海、昆山運輸受阻，廠商購料和運輸極度困難，台商昆山廠的原料庫存普遍有1至1.5個月，短期可維持正常生產，若封城時間拉長，將有部分廠商出現原料不足的窘境，若封到4月底，部份中小型廠商原料將會用畢。

法人評估，台廠4月出貨將受到一定程度的影響，預期後續仍可逐漸趕上出貨進度。不過，近期手機、電視、筆電等消費性產品的需求下滑，還得觀察後續產業供需狀況。

此外，投顧表示，廣州4月11日已要求市民不得移動，管控趨嚴，未來恐有封城疑慮。（編輯：翟思嘉）1110414