蘇州提升疫情防控採封閉管理 國巨：維持正常生產

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（中央社記者潘智義台北16日電）江蘇省蘇州市今天宣布，轄下行政區自16日零時起提升區域防控措施，實行封閉式管理，嚴格查驗所有出入人員；在當地設有生產基地的被動元件大廠國巨表示，目前工廠未停工，生產營運一切正常。

蘇州市政府新聞辦公室官方微博「蘇州發布」公告，從16日零時起，提升吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）的疫情防控措施，實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

國巨晚間向中央社記者表示，主要廠區位在蘇州市中心新區，目前未受到管控影響，維持正常生產。

電子零組件廠立隆電晚間則發布重訊，子公司立隆電子（蘇州）公司配合當地政府防疫工作，自4月15日23時至4月22日23時部分區域加強管控措施，部分停工。

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立隆電說明，立隆電子（蘇州）公司為轉投資持股89.47%子公司，將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施，以確保員工安全與健康。

上海爆發疫情以來，緊鄰上海的江蘇省蘇州市便如臨大敵，但仍不敵Omicron變種病毒的高傳染力；蘇州市委書記曹路寶12日坦言，已到這輪疫情以來最困難、壓力最大之時，「以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，堅決守住江蘇東大門」。（編輯：張均懋）1110416