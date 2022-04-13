配合昆山防疫政策 多家散熱廠停工延長至19日

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大陸昆山地區宣布靜默期至19日並暫時停工，散熱模組廠協禧、建準、雙鴻陸續公告配合政策停工至19日；業者表示，4月營運肯定受到影響，後續將透過加班彌補這段時間缺口，不過營運成本勢必增加。

業者表示，下游組裝廠也停工，整個供應鏈物流、長短料都是問題，4月初清明連假之後遇到首波封控，昨天再宣布停工延長至19日，對4月營收有一定程度影響，由各廠區都有客戶認證問題，無法由其他廠調度支援。目前大家先觀望等待復工以後，確認市場狀況才能進一步判斷真正影響。

業者預期，因疫情防控產生的短期的供應鏈失衡是可預期的，營運成本勢必增加，後面大幅加班都會增加費用，運輸成本也一定大幅度增加。

建準表示，昆山廠約占總產能4成左右，4月19日如果能順利復工，這段期間少掉的產能，是可以透過後續加班補上，主要看市場後續需求是否有變化。雖然市場已開始有雜音出現，但實質上並沒有接到客戶砍單或延遲出貨的變動要求。

雙鴻表示，昆山生產筆電、伺服器散熱產品，占整體營收比率不會太大，目前還在進行財務、業務評估，由於客戶也停工，初判4月營收會受到影響，將適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間，並持續密切注意疫情發展，採取應變措施，以維持公司環境安全與員工健康。預期市場需求沒有太大變化，訂單將遞延出貨，全年度展望沒有改變。

協禧表示，將整合集團資源與產能以降低對客戶的影響。對財務業務影響尚在評估中。（編輯：蘇志宗）1110413