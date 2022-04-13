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中國封控台廠遭殃
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中國封控台廠遭殃3/13

昆山差異化靜態管理 巨大暫時停工、美利達影響小

2022/4/13 15:45（4/13 23:29 更新）
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（中央社記者賴言曦台北13日電）中國COVID-19疫情延燒，自行車供應鏈大本營昆山持續靜態管理，巨大集團表示，目前生產全部停滯，且物流不通，有庫存也無法出貨；美利達主要組裝中心在南通，受這波影響小。

中國本土疫情未見緩和，蘇州市12日宣布，昆山當地根據風險程度和陽性感染者分布情況，調整為分區分類差異化靜態管理，不同區域採不同的管理規範，並強調目前沒有封城計畫。

巨大在當地設有4座工廠，包括中國捷安特、昆山捷安特、昆山捷安特電動車及昆山鼎鎂新材料科技等，以及零組件廠的利奇昆山廠，均配合當地政府防疫措施到19日。

巨大表示，目前在昆山的生產因配合政策而暫停，且物流不通，即便有庫存也無法出貨；至於恢復生產後需耗時多久才能趕上訂單，則有待評估。

美利達表示，主要組裝中心位於南通，在昆山境內的零組件供應商雖然配合政策停工，但非關鍵零組件，且可以從其他地區尋找替代零件，因此這波配合停工對美利達影響不大。

台股今天呈現大漲310.74點的強勢反彈走勢，重新站上17300點關卡；不過自行車雙雄未獲買盤青睞，巨大終場小跌新台幣1元，以266元作收，跌幅0.37%；美利達以264元作收，小跌1.5元，跌幅0.56%。（編輯：張良知）1110413

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