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疫情34/300

上海疫情未見緩解 單日通報病例數達2.6萬

2022/4/13 09:58（4/13 10:45 更新）
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上海12日新增本土COVID-19確診病例1189例和無症狀感染者2萬5141例，總計達2萬6330例。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
上海12日新增本土COVID-19確診病例1189例和無症狀感染者2萬5141例，總計達2萬6330例。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海13日電）即便經過多輪篩檢與嚴格封控，上海的疫情未見緩解。據通報，12日新增本土COVID-19確診病例1189例和無症狀感染者2萬5141例，總計達2萬6330例。

上海官方11日宣布，根據初步篩查結果和風險研判情況，全市按照「封控區」、「管控區」、「防範區」三類實施分區分級差異化防控管理。然而由於疫情嚴峻，不少低風險的防範區仍採取嚴格封控措施。

上海市衛健委上午發布，12日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1189例和無症狀感染者2萬5141例，總計達2萬6330例。今天不少地區持續進行篩檢。

封控措施除了使一般民眾無法自由活動，生活物資與食物運送也出了大問題，不少民眾買不到菜，一些社區團購的訂單不是延宕出貨，就是被取消。

上海市政府官方微博「上海發布」提到，李強11日曾前往部分居民區，檢查基本物資供應保障和封閉小區管理情況，探望慰問在第一線防疫的基層幹部、醫務及居民志工，向支持疫情防控的群眾表示感謝。

然而，據網路流傳的影像，李強視察時一度遭到不滿的上海市民斥責，也有人大聲抱怨。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日在微博上表示，上海連續核酸檢測是為篩查尚未排毒、核酸暫呈陰性的感染者；在連續第2至4輪篩查下，上海疫情理論上10天至2週就能實現社會面清零。（編輯：呂佳蓉）1110413


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